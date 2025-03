Bárbara Bandeira começou a escrever um novo capítulo da sua carreira. “Lusa: ato I” marca o arranque de uma viagem que cruza o Atlântico, unindo Portugal e Brasil num mesmo espaço sonoro.

"Este é o primeiro de quatro atos que compõem 'Lusa', uma jornada musical e visual inovadora, com apoio de comunicação da Warner Music a nível internacional", destaca a editora em comunicado

No primeiro ato, Bárbara Bandeira "funde identidades e influências que a têm marcado, e explora novas linguagens musicais em seis temas intensos e viciantes". O Afro, o Trap e o Pop urbano cruzam-se neste trabalho, que conta com as colaborações de Veigh, WIU e EU.CLIDES.

"'Lusa: ato I' é apenas o início. Nos próximos dois anos, Bárbara Bandeira continuará a expandir a sua sonoridade e a consolidar a sua presença internacional, explorando diferentes universos temáticos a cada novo ato", destaca o comunicado.

ALINHAMENTO: