Hugo, de dois anos, tornou-se uma estrela ao participar na edição espanhola de "Got Talent". No programa de talentos, a criança tocou tambor e conquistou os jurados, o público e os espectadores.

O vídeo da primeira atuação de Hugo no palco de "Got Talent Espanha" foi partilhado no canal de Youtube Kids Got Talent, que reúne as melhores atuações do mundo. A audição da criança espanhola tornou-se rapidamente viral e soma mais de dois milhões de visualizações.

Segundo a produção do programa, Hugo é o concorrente mais jovem a participar nas audições do "Got Talent".

Ao longo da conversa com os jurados do programa de talentos, o pequeno Hugo frisa diversas vezes que "toca tambor muito bem".

Veja o vídeo: