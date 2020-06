Depois de "Coisa Mais Linda" ou de "3%", a Netflix continua a apostar em produções brasileiras. A 17 de julho chega ao serviço de streaming "Boca a Boca", série sobre um novo vírus desconhecido que se transmite através de beijos.

Com seis episódios, que decorrem no interior do Brasil, a série vai acompanhar um grupo de jovens e explorar as relações digitais, o medo e a desconfiança. Segundo o site PapelPop, produção foi criada por Esmir Filho.

"Os adolescentes de uma aldeia do interior do Brasil entram em pânico quando a comunidade é ameaçada por uma infeção contagiosa que é transmitida através dos beijos. Com um enredo negro e contemporâneo, esta série retrata os desejos de uma juventude que baseia as relações pessoais no mundo digital, mas que está inserida num mundo real onde reinam o medo e a desconfiança", explica a Netflix.

Veja o trailer: