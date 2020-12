"Gambito de Dama" é a série mais popular da Netflix das últimas semanas. Baseada no romance de Walter Tevis, a minissérie dramática descrita como "uma história de autodescoberta que explora o verdadeiro preço da genialidade" estreou-se a 23 de outubro no serviço de streaming e já bateu recordes.

Para alimentar o sucesso da história e responder a algumas dúvidas dos fãs, a Netflix lançou um vídeo onde explica algumas das questões mais comentadas nas redes sociais.

"O 'Gambito de Dama' desperta todos os tipos de emoções e dúvidas. O que é O Gambito de Dama? Quem é a atriz que fez Beth Harmon? São tantas perguntas que decidi responder todas num lugar só", pode ler-se na descrição do vídeo do serviço de streaming.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, o serviço de streaming revelou ainda que a primeira temporada conquistou o top 10 em 92 países e liderou o ranking em 63 territórios. Devido ao sucesso da minissérie, o romance de Walter Tevis entrou para a lista de bestsellers do The New York Times, 37 anos depois do seu lançamento.

A Netflix revela ainda que, depois da estreia de "Gambito de Dama", as pesquisas por "como jogar xadrez" no Google atingiram um pico, superando o recorde de 2011.