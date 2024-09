A TVI revelou todas as novidades da próxima temporada da estação esta quarta-feira, dia 11 de setembro, com uma emissão especial. A apresentação esteve a cargo de Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira.

No arranque da emissão, foram anunciadas as novidades no campo da ficção. A série de humor "Vizinhos para Sempre", que conta com Diogo Morgado, Fernando Pires, Tiago Teotónio Pereira, Paula Neves, Miguel Guilherme ou Diogo Valsassina, será uma das próximas apostas do canal.

"Toda a gente que já foi a uma reunião de codominio vai-se identificar", brincou Diogo Valsassina.

Nos próximos meses, o canal vai ainda estrear "Tony", série sobre o cantor Tony Carreira.