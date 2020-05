O jornalista da TVI Miguel Fernandes esteve em "Você na TV" para analisar o despacho do Ministério Público relativo ao caso da morte de Valentina - a criança de 9 anos que se encontrava desaparecida desde quinta-feira, após denúncia do pai à GNR, foi encontrada morta no domingo pela Polícia Judiciária.

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, o jornalista não conseguiu esconder as emoções. "Apesar de me custar, quis partilhar isto. Uma coisa é comentarmos e tentarmos alienar um bocadinho a realidade, outra coisa é ler o que isto que vem no processo", frisou.

"É difícil, é um choque", acrescentou o apresentador do programa das manhãs da TVI.

