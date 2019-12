Esta terça-feira, dia 24 de dezembro, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes vão conduzir uma emissão especial de "Você na TV". A apresentadora vai estar em direto do Porto e de Barcelos, enquanto o anfitrião do programa das manhãs da TVI estará no Alto Alentejo.

"Não perca o nosso especial de Natal feito comigo e com a Maria. Eu vou estar em várias zonas do Alto Alentejo e a Maria vai estar no norte do país", revelou Manuel Luís Goucha no final da emissão desta segunda-feira, dia 23 de dezembro.

"A ideia foi que, tanto um como o outro, partilhássemos convosco tradições ligadas ao Natal", acrescentou o apresentador da TVI.