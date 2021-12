A atuação de João Neves no "The Voice Portugal" continua a dar que falar em todo o mundo. Depois do "The Voice Global" ter escolhido a "Prova Cega" do cantor como uma das melhores do ano, o "Best of The Voice" destacou a prestação do português no top de 2021.

A produção global do programa de talentos considerou que João Neves tem uma "voz única". Na edição portuguesa do formato, o concorrente interpretou o tema "Hope There's Someone" e convenceu Aurea, Marisa Liz, António Zambujo e Diogo Piçarra, os mentores do programa.

Em outubro, a produção mundial do formato já tinha destacado a atuação do concorrente português como uma das melhores "Provas Cegas" do mês.

Veja aqui o vídeo.