O trailer de "WandaVision", nova série dos Marvel Studios, foi revelado durante a 72ª edição dos Prémios Emmy, que decorreram na madrugada de domingo para segunda-feira. A produção estreia no final do ano no Disney+, serviço de streaming que chegou a Portugal há uma semana.

Protagonizado por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, "WandaVision" é a primeira série exclusiva dos Marvel Studios para o Disney+. "A combinação entre um clássico televisivo e o Universo Cinematográfico Marvel, no qual Wanda Maximoff e Vision, ambos com superpoderes e a viver uma vida suburbana perfeita, começam a suspeitar que nem tudo é o que parece", frisa o serviço de streaming em comunicado.

Veja o trailer: