A história de "Warrior Nun", série da Netflix protagonizada pela portuguesa Alba Baptista, vai continuar no pequeno ecrã. Nas redes sociais, o serviço de streaming confirmou que renovou a produção para uma segunda temporada.

A produção do serviço de streaming baseada numa banda desenhada com o mesmo nome estreou no início de julho e conquistou o top diário dos conteúdos mais assistidos na plataforma.

Além de Alba Baptista, Joaquim de Almeida também faz parte do elenco da produção. O ator português veste a pele do Cardeal Duretti, que acredita que pecar é aceitável se os fins justificarem os meios.

A série é inspirada em “Warrior Nun Areala”, de Ben Dunn, BD publicada originalmente em 1994.

Veja o trailer:

Inspirada nos livros que continham influências manga, "Warrior Nun" segue a "história de uma rapariga de 19 anos que acorda numa morgue com uma nova oportunidade para viver e um artefacto divino embutido nas costas". "Ela descobre que faz agora parte de uma antiga ordem encarregada de combater demónios na Terra, mas é desafiada por forças poderosas, tanto do Céu… como do Inferno", explica a Netflix.

Além de Alba Baptista (Ava) e de Joaquim De Almeida (Cardeal Duretti), o elenco conta com Tristán Ulloa (Padre Vincent), Kristina Tonteri-Young (Irmã Beatrice), Lorena Andrea (Irmã Lilith), Toya Turner (Mary da Caçadeira), Thekla Reuten (Jillian Salvius), Sylvia De Fanti (Madre Superiora), Emilio Sakraya (JC), Olivia Declan (Irmã Camila), May Simón Lifschitz (Chanel), Dimitri Abold (Randall), Charlotte Vega (Zori)