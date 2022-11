Aguardada com muito expectativa, a Netflix tem outro fenómeno de popularidade com "Wednesday".

Segundo as audiências oficiais da plataforma, a estreia da série que traz de volta as personagens da "A Família Addams" ficou em primeiro lugar no Top das séries para a semana de 21 a 27 de novembro, com 341,2 milhões de horas visualizadas desde a estreia a 23 de novembro.

Por comparação, note-se a pouca distância em que apenas cinco dias ficou da série original em inglês que está em 10.º lugar nas mais vistas de sempre nos primeiros 28 dias: a quarta temporada de "Ozark", com 491,090 milhões de horas.

Criada por Alfred Gough & Miles Millar e com produção executiva de Tim Burton, que realizou os primeiros quatro dos oito episódios, a série foi vista por mais de 50 dos 223 milhões de subscritores e ficou em primeiro lugar nas audiências de 83 países.

"Wednesday" passa a ser a série original em inglês com mais horas visualizadas durante uma semana, ultrapassando as 335,01 milhões entre 30 de maio e 5 de junho da quarta temporada de "Stranger Things", que está em primeiro lugar no Top nas mais vistas de sempre, com 1,352,090,000 horas.

Outro fenómeno de audiências, "DAHMER – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer", em segundo lugar nas séries em inglês mais vistas de sempre, teve o seu recorde de audiências com 299,840 horas entre 26 de setembro e 2 de outubro.

Note-se que estas duas séries atingiram estas audiências na segunda semana no Top 10, enquanto "Wednesday" conseguiu um recorde na primeira e em apenas cinco dias.

Interpretada por Jenna Ortega (das séries "Virgem Jane" e "Tu"), a série centrada na bizarra filha de Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán) segue os anos de estudante de Wednesday na Nevermore Academy, onde tenta controlar as suas capacidades psíquicas emergentes, impedir uma série de mortes monstruosas que aterrorizam a localidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu os pais dela 25 anos antes — ao mesmo tempo que lida com as novas e muito complicadas relações.

No elenco estão ainda nomes como Isaac Ordonez, George Burcea e Gwendoline Christie, além de Christina Ricci, que foi Wednesday nos icónicos filmes dos anos 1990 e regressa a este universo para uma aparição especial como Marilyn Thornhill.

