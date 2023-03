A quarta temporada de "You" ("Tu", em Portugal) foi divida em duas partes. Esta quinta-feira, dia 9 de março, chega à Netflix a segunda metade dos episódios.

"Ano novo, vida nova, outro país, mas mesmo assim Joe não consegue deixar o passado para trás", adianta o serviço de streaming na sinopse da quarta temporada.

Nos novos episódios, agora a viver em Londres, Joe tenta não dar nas vistas e resistir aos seus velhos hábitos. Mas tudo muda quando é obrigado a atar pontas soltas e a aproximar-se de um círculo influente.

No arranque da segunda parte da quarta temporada, no rescaldo dos homicídios, "Joe procura um bode expiatório e Rhys segue as suas grandes ambições, enquanto Kate e Phoebe reivindicam a sua independência".