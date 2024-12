No adeus a 2024, a RTP1 vai apostar na primeira edição especial de "Taskmaster". Toy, Madalena Abecassis, Cândido Costa, Gilmário Vemba e Inês Aires Pereira vão juntar-se a Nuno Markl e Vasco Palmeirim e (tentar) cumprir novos desafios. Já na manhã do dia 31 de janeiro de 2025, poderá ver o habitual Concerto de Ano Novo de Viena.

Nos próximos dias, o cinema vai ser uma das apostas da SIC, com filmes como "Pinóquio" ou "007: Sem Tempo Para Morrer".

Na TVI, o fim da edição de 2024 de "Secret Story - Casa dos Segredos", apresentada por Cristina Ferreira, e o arranque de "Secret Story - Desafio Final", com Cláudio Ramos, são as grandes apostas para a passagem de ano.

No canais de cabo, poderá ver filmes como "Joker", "As Cinquenta Sombras de Grey" ou "A Gaiola Dourada".

SÁBADO, 28 DE DEZEMBRO

13ª Festa do Cinema Italiano - Filme do dia:

Estreia na Netflix: Sinfonia em Tons de Azul (T3 - última)

Orestes viaja para uma pequena e pitoresca ilha grega durante a pandemia, com o objetivo de aí criar, de raiz, um festival de música. Contudo, acaba por descobrir que a vida dos habitantes não é o paraíso que parece e inicia um inesperado romance que vai mudar a sua vida.

00h25, no STAR Channel: As Cinquenta Sombras de Grey

"Anastasia Steele (Dakota Johnson) é uma rapariga tímida que sempre teve dificuldades em relacionar-se com o sexo oposto. Certo dia, a pedido da sua melhor amiga, entrevista Christian Grey (Jamie Dornan), um dos empresários mais ricos e promissores do momento. Nesse encontro, a jovem descobre um homem fascinante que, para sua surpresa, se mostra interessado em conhecê-la mais profundamente", resume o canal.

14h05, na SIC: Pinóquio

Nesta nova versão do clássico icónico, Matteo Garrone regressa às raízes da história de Pinóquio. Com este filme inovador de ação real, rodado em locais italianos deslumbrantes, Garrone cria um mundo de fantasia rico em mistério e maravilhas, cheio de momentos belos, divertidos e comoventes.

22h01, na RTP2: Batida Apresenta 1 DJ + 1 Microfone

Espetáculo multidisciplinar que cruza teatro, stand up e clubbing, escrito e encenado por Pedro Coquenão (Batida).

DOMINGO, 29 DE DEZEMBRO

O Diabo Veste Prada (2006)

19h15, no TVCINE Action: Joker

Um comediante de stand-up fracassado enlouquece. A doença agrava-se e transforma-se num assassino psicopata. Com Joaquim Phoenix e Robert De Niro.

19h39, no SyFy: Hellboy II: O Exército Dourado

Após a quebra das antigas tréguas entre a humanidade e o reino invisível do fantástico, o inferno está prestes a subir à terra. Nuada, o príncipe da anarquia que desafia a sua própria linhagem, ressuscita o adormecido exército de criaturas para retomar o seu poder à superfície.

20h21, no STAR Life: O Diabo Veste Prada

"Uma rapariga do Midwest mal sabe o que a espera quando se muda para Nova Iorque para se tornar escritora e acaba como assistente da editora-chefe de uma grande revista de moda com uma personalidade vincada e autoritária", resume o canal.

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO

1917

19h25, no Canal Cinemundo: Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa

Sean Anderson vê-se forçado a aliar-se ao seu padrasto numa missão para encontrar o seu avô, que todos acreditam estar desaparecido numa ilha mítica e misteriosa.

22h15, no STAR Channel: Tracker (T2)

Justin Hartley, conhecido pelo seu papel como Kevin Pearson em "This Is Us", é o protagonista da série, no papel de Colter Shaw, o caçador de recompensas que viaja pelo país em busca de mistérios por resolver. A série foi uma das mais vistas do ano ano em Portugal nos canais de entretenimento.

23h15, na RTP1: Andrea Bocelli 30: A Celebração

Documentário-concerto de celebração dos 30 anos de carreira de Andrea Bocelli.

23h20, no canal Hollywood: 1917

No auge da Primeira Guerra Mundial, dois jovens soldados britânicos, Schofield e Blake recebem uma missão aparentemente impossível. Numa corrida contra o tempo, têm de atravessar território inimigo e entregar uma mensagem que impedirá um ataque letal contra centenas de soldados, entre eles o irmão de Blake.

TERÇA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO

TASKMASTER - FIM DE ANO créditos: RTP

13h35, no canal Hollywood: A Gaiola Dourada

O filme de Ruben Alves foca-se na vida de Maria e José Ribeiro, um casal de emigrantes portugueses em França, que vive há cerca de 30 anos na casa da porteira.

17h00, na SIC: 007: Sem Tempo Para Morrer

Bond já está reformado e decide aproveitar o seu tempo de descanso na Jamaica. Mas, a sua paz é rapidamente interrompida quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece e pede ajuda. A missão desta vez é resgatar um cientista sequestrado. O novo desafio acaba por ser muito mais traiçoeiro do que esperava e Bond entra numa trilha de um vilão misterioso.

21h30, na SIC: Vale Tudo - Especial Ano Novo

Emissão especial de "Vale Tudo". "Um elenco de luxo prepara-se para os maiores desafios, ao despedir-se de 2024 e dar as boas-vindas a 2025", adianta a SIC.

21h30: Gala Final - Secret Story

A edição de 2024 do reality show chega ao fim na última noite de 2024. Na gala apresentada por Cristina Ferreira, será conhecido o vencedor.

22h15, na RTP1: Taskmaster - Especial de Fim de Ano

"O Taskmaster recebe 2025 em festa com um programa inédito! Inês Aires Pereira, Cândido Costa, Madalena Abecassis, Gilmário Vemba e Toy aceitaram o desafio e vão juntar-se a Vasco Palmeirim e Nuno Markl para um programa que promete ser épico e que vai acontecer, pela primeira vez, no mundo inteiro", adianta a RTP.

01h45, no STAR Channel: Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody é uma celebração da banda Queen, da sua música e do seu líder, Freddie Mercury (1946-1991), que desafiou os estereótipos e quebrou as convenções para se tornar um dos artistas populares mais venerados de sempre. O filme conta a história por detrás da ascensão dos Queen, surgidos em 1970, através de uma sonoridade muito própria que oscilou entre um rock grandiloquente e orquestral e uma pop capaz de fabricar sucessos retumbantes.

QUARTA-FEIRA, 1 DE JANEIRO DE 2025

COVID-19: concertos de André Rieu em Lisboa adiados para 2021

10h30, na RTP1: Concerto de Ano Novo de Viena

O tradicional concerto que se realiza na Sala Dourada do Musikverein para festejar a chegada do novo ano.

14h30, na RTP1: André Rieu -The Silver Bells Special

André Rieu e a Orquestra Johann Strauss apresentam "as mais belas e românticas músicas de todos os tempos num espetáculo imperdível".

16h15, na SIC: Dumbo (2019)

Da Disney e do realizador Tim Burton, a nova e extraordinária aventura de ação real "Dumbo", desenvolve-se a partir do clássico e acarinhado conto, onde as diferenças são celebradas, a família é valorizada e os sonhos ganham asas.

21h30, na SIC: A Máscara (estreia da quinta temporada)

"Todas as semanas, várias celebridades defrontam-se numa competição musical. Mas estas batalhas têm uma particularidade: as celebridades escondem-se dentro de máscaras", lembra a SIC.

21h30, na TVI: Secret Story - Desafio Final

Apresentado por Cláudio Ramos, "Secret Story - Desafio Final" é a primeira aposta da TVI para 2025.

22h55, na RTP2: O Renascimento de Notre Dame - Concerto de Reabertura da Catedral de Notre Dame

Cinco anos após o devastador incêndio de 2019, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, reabriu as suas portas. Para celebrar o evento, conceituados artistas de música pop e clássica juntaram-se à Orquestra Filarmónica da Rádio França para um espetáculo único.