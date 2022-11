A Netflix ainda não anunciou uma quinta temporada de episódios do programa de entrevistas de David Letterman, mas foi dado um importante sinal de que continua a parceria.

Esta quinta-feira, a plataforma anunciou o lançamento até ao final do ano de um episódio especial de "O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman" com Volodymyr Zelensky.

Foi partilhada uma fotografia oficial: o lendário comediante viajou até Kyiv para a entrevista com o presidente da Ucrânia, que tem aproveitado os encontros com personalidades do entretenimento, como Sean Penn, Ben Stiller ou Jessica Chastain, para manter no centro da atualidade informativa internacional a invasão do seu país pela Rússia em fevereiro.

Subsequentemente, Penn, Stiller e mais 23 cidadãos dos EUA foram proibidos de entrar na Rússia "para sempre".

David Letterman despediu-se do "The Late Show" em março de 2015 e lançou a primeira temporada do seu programa de entrevistas em 2018.

Cada episódio de "O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman" dura 60 minutos e é dedicado a uma figura pública que o apresentador considera fascinante.

Ao longo das quatro temporadas foram entrevistados Barack Obama, George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, Howard Stern, Jerry Seinfeld, Kanye West, Ellen DeGeneres, Tiffany Haddish, Lewis Hamilton, Melinda Gates, Zach Galifianakis, Shah Rukh Khan, Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Dave Chappelle, Lizzo, Billie Eilish & Finneas O'Connell, Will Smith, Cardi B, Ryan Reynolds, Kevin Durant e Julia Louis-Dreyfus.