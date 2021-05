Mais de três mil programas e cerca de 2500 entrevistas depois, Ellen DeGeneres decidiu fechar as portas do seu talk show, revelou ao The Hollywood Reporter. A próxima temporada, a décima nona, será a última do programa que está no ar desde 2003.Aproveite para ver na galeria algumas das imagens da carreira da apresentadora.

