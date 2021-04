O Cineclube de Santarém assinala hoje os 65 anos da sua fundação e anunciou a presença do realizador José Filipe Costa no próximo dia 21 para apresentação, em antestreia, do filme “Prazer Camaradas!”, a sua mais recente longa-metragem.

“Está assim lançado o mote para a retoma da programação do Cineclube de Santarém!”, afirma em comunicado, adiantando que, até sexta-feira, o público escalabitano pode escolher três filmes para a programação para o próximo trimestre, que será anunciada em breve.

“Prazer Camaradas!” tem estreia nacional anunciada para dia 20 de maio.

O Cineclube de Santarém recorda que recebeu José Filipe Costa em abril de 2012, então para a apresentação do seu filme “Linha Vermelha”.