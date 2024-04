Helena Caldeira, atriz que faz parte do elenco da série "Rabo de Peixe", é a convidada do próximo episódio de "Taskmaster", que vai para o ar no sábado, dia 27 de abril, na RTP1. A atriz vai juntar-se a Cândido Costa, Carolina Deslandes, Madalena Abecasis e Toy.

"Sabemos que já andam a pensar e a desesperar porque este é o penúltimo episódio da temporada mas calma, vamos pensar que ainda há dois episódios e ninguém melhor que a Helena Caldeira para entrar num deles! Se os outros convidados têm deixado a fasquia elevada, queridos seguidores e fãs do 'Taskmaster' prometemos que a Helena não vai desiludir, vem aí um grande episódio, daqueles que vão ficar quase sem ar porque não vão conseguir parar de rir", promete a produção do programa nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, Nuno Markl também antecipou o novo episódio. "Sábado à noite, na RTP1. Pancadaria de ferver no 'Taskmaster'", gracejou o humorista.

Veja os teasers do episódio: