"Foi incrível", disse o ator de 90 anos, que não conseguiu conter as lágrimas depois de passar 11 minutos no espaço.

O foguetão New Shepard descolou às 9h49 (hora local) após um atraso de dois dias.

Shatner teve como companheiros de voo o executivo da Blue Origin, Audrey Powers, o cofundador da Planet Labs, o australiano Chris Boshuizen, e Glen de Vries, da plataforma de pesquisa sanitária Medidata Solutions.

O fundador de Blue Origin, o magnata Jeff Bezos, saudou os tripulantes no final da viagem.

Assim como os quase 600 astronautas que viajaram antes do ator, Shatner ficou maravilhado com a experiência de sentir a gravidade zero e a impressionante vista da Terra do espaço. "Foi a experiência mais profunda que consegui imaginar. Estou muito emocionado com o que acabou de acontecer", disse Shatner a Bezos, com lágrimas nos olhos.

"O que se vê é a mãe Terra, e precisa ser protegida", disse o ator aos jornalistas. "Espero poder manter o que sinto agora. É tão, mas tão maior do que eu. Toda a gente no mundo precisa de ver isto", acrescentou.

A missão replicou o voo inaugural da Blue Origin em julho, que incluiu o próprio Bezos e foi visto como um momento decisivo para o incipiente setor do turismo espacial.

Desta vez, as atenções voltaram-se para Shatner, que se tornou o ser humano mais velho a viajar para o espaço.

As viagens intergalácticas da "Enterprise", a nave de "Star Trek" comandada pelo personagem interpretado por Shatner, estimularam os norte-americanos a olharem mais para as estrelas, enquanto a Nasa desenvolvia o seu programa espacial na década de 1960.

"O Capitão Kirk [...] representa, talvez mais do que ninguém, 'a última fronteira' para várias gerações, nos Estados Unidos e em todo o mundo", disse à AFP o guionista e historiador da série, Marc Cushman.

Shatner já disse que chegou a ter uma relação difícil com o fanatismo cultural provocado por "Star Trek".

Contudo, nos últimos anos, o ator deu-se por vencido diante da fama criada pelo seu papel mais popular.

"Estou surpreendido pela resposta", respondeu Shatner a uma pergunta da AFP sobre o apoio efusivo que recebeu dos fãs e da comunidade espacial desde que a missão foi anunciada.