Os donativos para a aquisição do hospital de campanha, com capacidade para 200 camas e cujo valor estimado é de 400 mil euros, podem ser feitos a partir de hoje até 29 de março e a sua localização será fixada de acordo com as necessidades definidas pelas entidades públicas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19,infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8750 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje. A Assembleia da República aprovou quarta-feira o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de COVID-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

