Esta quinta-feira, dia 14 de janeiro, "Casa Feliz", programa de João Baião e Diana Chaves na SIC, foi derrotado por "Dois às 10", da TVI, e pela "Praça da Alegria", da RTP1. O programa das manhãs de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foi o mais visto com 20,7% de share.

Já o talk show da RTP1 com Jorge Gabriel e Sónia Araújo conquistou a vice-liderança. Com a final do concurso "Cantares ao Desafio", o talk show somou 16,3% de share e venceu "Casa Feliz", da SIC, que conquistou 16,2% de share.

No total diário, a SIC foi o canal mais visto com 19,4% de share. Em segundo lugar ficou a TVI com 18,1% de share, seguida pela RTP1 com 13,7%.