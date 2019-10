Os Coldplay anunciaram esta quinta-feira, dia 24 de outubro, o lançamento global do seu oitavo álbum, "Everyday Life", no dia 22 de novembro. O novo disco de 53 minutos estará dividido em duas partes: "Sunrise" e "Sunset".

As primeiras duas músicas a serem extraídas deste álbum, "Orphans" e "Arabesque", foram estreadas na noite desta quinta-feira no programa "Hottest Record In The World by Annie Mac", da BBC Radio 1. Ambas as faixas já se encontram disponíveis para download.

Ouça "Orphans":

Ouça "Arabesque":

"Everyday Life" foi produzido pela The Dream Team e conta com participações de Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e de Jacob Collier.

A imagem da capa do álbum é baseada numa foto de 1919 da banda do bisavô do guitarrista Jonny Buckland. "Esta imagem serviu ainda de mote para a campanha de teasing que decorreu na semana passada, através de cartazes e outdoors espalhados de forma misteriosa um pouco por todo o mundo, desde São Paulo a Tóquio", explica a Warner Music em comunicado.

O alinhamento do álbum foi divulgado antecipadamente em anúncios de classificados nos jornais das cidades dos membros dos Coldplay (em Exeter, Southampton, Fife e Flintshire). Já os primeiros detalhes do novo álbum foram revelados no início da semana, quando a banda enviou por correio algumas notas datilografadas e assinadas à mão para 500 fãs dos Coldplay em todo o mundo.

Alinhamento do disco:

"Sunrise"

Sunrise

Church

Trouble In Town

BrokEn

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque

When I Need A Friend

"Sunset"

Guns

Orphans

Èkó

Cry Cry Cry

Old Friends

بنی آدم

Champion Of The World

Everyday Life