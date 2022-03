Promovido pela Bolsa D’Originais Associação Cultural, com o apoio da câmara municipal e das juntas de freguesias de Reguengos de Monsaraz, o festival pretende “levar a cultura ao público mais isolado e envelhecido, com atuações em todas as localidades do concelho”, explicou o município, em comunicado.

A 2.ª edição do evento arranca a 2 de abril, pelas 17h00, com um concerto da Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, na Praça da Liberdade, na sede de concelho,

Intitulado “De Hollywood à Filarmónica”, o concerto vai ter direção musical de António Menino, sendo interpretadas “as grandes obras musicais e algumas das mais famosas partituras de filmes de Hollywood e da Broadway”, indicou a autarquia.

Ainda no dia inaugural, às 21h30, o centro cultural da freguesia rural de Caridade recebe a atuação do Quas’In Modus – Quinteto de Sopros, repetindo-se este espetáculo de música erudita com jazz e tango no dia seguinte, na freguesia rural de Santo António do Baldio.

O Quarteto de Cordas Intermezzo vai tocar, a 9 de abril, na Igreja Matriz de São Pedro do Corval e, para os dias 7 e 8 de maio, estão agendados espetáculos com o Dueto de Guitarras de Évora, em Cumeada e Perolivas, respetivamente.

“Histórias do 25 de Abril” é o espetáculo de marionetas, com Maurício Rebocho e Versátil Ensemble, que vai ser apresentado no Centro Cultural e Recreativo da Barrada e no Largo da Igreja do Carrapatelo, nos dias 21 e 22 de maio.

O Ensemble Med, com o concerto “Diálogo Interculturas no Mediterrâneo Medieval”, vai ‘visitar’ as localidades de Motrinos, a 3 de junho, e Campinho, a 4 de junho, de acordo com a programação.

O espetáculo “Sons do Deserto”, uma coprodução da Companhia TEatroensaio – Teatreia Associação Cultural e Bolsa D’Originais Associação Cultural, vai ‘subir ao palco’ do Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, a 18 de junho, e ser apresentado no Castelo de Monsaraz, no dia seguinte.

Trata-se de uma proposta construída “através da poesia de Ibn-Ammar e de Al-Mutamid e da música de raiz arabista, relembrando o sincretismo cultural que está na base da nossa civilização”, disse a câmara.

O grupo Essências de Marimba ‘leva’ a este festival o concerto “Fados e Choros”, no Largo da Fonte, em Telheiro, no dia 1 de julho, e no Largo do Cruzeiro, em São Marcos do Campo, a 2 de julho.

No dia 9 de julho, é a vez de o Quarteto Chapa 4 atuar no Centro de Convívio do Outeiro, com um programa que “inclui diferentes estilos e épocas musicais”.

A 2.ª edição do festival termina, a 16 de julho, com um concerto da Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense, às 21h30, no polidesportivo do Outeiro.