Inspirado numa história verídica, “Home for Rent” é o mais recente filme de terror de Sophon Sakdaphisit, realizador da primeira série tailandesa da Netflix (“The Stranded”), e chega a Portugal sob a promessa de te aterrorizar com um drama envolto em ocultismo e mistério.

Ning e Kwin são um casal com uma filha de 7 anos, Ing. Os três decidem ir viver para um T1 num condomínio e arrendam a sua casa a Ratree, uma médica reformada, e a Nuch, a sua filha de 40 anos. Mas depois das duas novas - e, aparentemente, perfeitas - inquilinas se mudarem para a moradia, Kwin começa a mostrar um comportamento estranho e pouco usual. O marido torna-se misterioso e desconfiado, chegando até a tatuar a mesma imagem triangular que Nuch tem no pescoço.

À medida que a atmosfera à sua volta vai ficando mais e mais perturbadora, Ning apercebe-se que também a sua filha é influenciada por uma força sinistra e invisível…

“Home For Rent” será exibido esta segunda-feira, 18 de setembro, às 23h50, no Cinema São Jorge, como o último filme do Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX, após a sessão com os Vencedores Méliès d'argent às 21h10.

