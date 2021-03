Já são conhecidas as 39 canções que vão estar a concurso no Festival Eurovisão da Canção. As semifinais da 65.ª edição do concurso estão marcadas para 18 e 20 de maio e, a final, para dia 22.

Para apresentar todos os artistas, a organização do certame reuniu num vídeo de 13 minutos todas as canções a concurso. Este ano, os The Black Mamba venceram a 55.ª edição do Festival da Canção e vão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos. Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista do grupo.

Veja o vídeo:

Esta terça-feira, dia 30 de março, a organização revelou a ordem de atuação das semifinais do Festival Eurovisão da Canção. Os The Black Mamba serão os 12.º a subir ao palco na segunda semifinal do concurso, em Roterdão.

Conheça o alinhamento das semifinais do festival da Eurovisão:

Este ano, não há risco de o concurso não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.

Portugal participou no evento pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.