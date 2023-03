"The Last of Us" chegou ao fim no passado dia 13 de março e o regresso para a segunda temporada só deve acontecer no final de 2024, revelou a protagonista Bella Ramsey.

Em entrevista no "The Jonathan Ross Show", a jovem atriz adiantou que os novos episódios só devem chegar ao sevriço de streaming "no final de 2024 ou no início de 2025"

"Vai demorar um bom tempo", disse Bella Ramsey, que veste a pele de Ellie em "The Last of Us". "Acho que vamos filmar no final deste ano ou início do próximo, então [o lançamento] deve acontecer entre o final de 2024 e o início de 2025", explicou a atriz.

A primeira temporada de "The Last of Us" pode ser vista na HBO Max.