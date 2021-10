"007: Sem Tempo Para Morrer" levou 114.623 pessoas aos cinemas portugueses nos primeiros quatro dias de exibição, entre 30 de setembro e 3 de outubro, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

O valor bateu facilmente o recorde de estreia desde que começou a pandemia, que pertencia desde o final de junho a "Velocidade Furiosa 9", com 80.858 espectadores.

O quinto e último título de Daniel Craig nos cinemas portugueses teve praticamente o triplo de afluência de todos os outros filmes juntos no TOP10 nacional: 40.866.

O filme foi ainda a melhor estreia em Portugal desde que 122.366 espectadores assistiram a "Frozen II - O Reino do Gelo" entre 21 e 24 de novembro de 2019, ficando nomeadamente à frente de "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker", que levou aos cinemas 107.395 espectadores no fim de semana anterior do Natal de 2019.

"007: Sem Tempo Para Morrer" também teve um bom desempenhado em comparação com os últimos filmes com Daniel Craig: 135.430 espectadores foram ver a estreia de "007: Skyfall" no início de novembro de 2015, enquanto 95.014 não perderam o início do lançamento de "007: Skyfall" no final de outubro de 2012.

VEJA O TRAILER.