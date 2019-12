Ator despede-se da saga com a 25ª aventura no cinema do agente secreto.

O primeiro trailer oficial de "007: Sem Tempo para Morrer" foi lançado esta quarta-feira, enquanto Daniel Craig e outros atores apareceram no programa "Good Morning America". Craig, que se estreou como James Bond com "007: Casino Royale" em 2006, aos 38 anos, já confirmou e reforçou que esta será a sua despedida como o emblemático agente com licença para matar. Bond deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente, quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda. Entre perseguições e segredos que passam pela Jamaica, Itália, Noruega e Inglaterra, as primeiras imagens confirmam que a estreante na saga Lashana Lynch e a sua personagem Nomi é a sucessora de Bond e grande rival na nova missão. A confirmada missão passa por resgatar um cientista raptado e acaba por ser muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia perigosa. O trailer não esconde a sua identidade nem o seu aspeto: Safin, papel de Rami Malek (vencedor do Óscar pela interpretação de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody"), descrito por Barbara Broccoli, produtora da saga, como "alguém realmente desagradável" que sabe como perturbar Bond. Léa Seydoux regressa do filme anterior "007 - Spectre" (como Madeleine Swann), além de Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Whishaw (Q) e Rory Kinnear (Bill Tanner) além de Christoph Waltz (Blofeld). A outra novidade no elenco para além de Lashana Lynch é Ana de Armas como Paloma, também com um papel importante na nova missão. Realizado pelo primeiro americano na saga, Cary Joji Fukunaga (da aclamada primeira temporada de "True Detective"), "007: Sem Tempo para Morrer" chega aos cinemas portugueses a 9 de abril de 2020. VEJA O TRAILER.

