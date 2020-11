A história de quatro amigos, Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ao longo de 40 anos, de 1980 até à atualidade, os seus sonhos, esperanças e decepções entrelaçados com os principais eventos da história italiana e internacional.

Depois do sucesso de "Cá por Casa Tudo Bem", Gabriele Muccino volta ao melodrama com um filme sobre a amizade e o amor desenvolvido ao longo de várias décadas, lembrando a melhores obras de Ettore Scola e com grandes interpretações de Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria.

"Às Coisas que Nos Fazem Felizes" é exibido no âmbito da sessão de encerramento da 13ª Festa do Cinema Italiano a 12 de novembro às 19h30 no Cinema UCI El Corte Inglés.