Sara e Nicola são casados e apaixonados. O casal tem uma filha de 6 anos e uma vida feliz. No entanto, a chegada do segundo filho atrapalha o equilíbrio da família, revelando problemas no relacionamento e insatisfações pessoais com implicações tragicómicas.

Para além do irrequieto recém nascido, Sara e Nicola devem sobreviver num mundo hostil, com avós extravagantes, amigos à beira de um colapso nervoso e babysitters improváveis. Entre o instinto de fugir e o desejo de ficar, Sara e Nicola conseguirão resistir e permanecer juntos?

Realizado por Giuseppe Bonito e com Stefano Fresi, Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, "Figli (Manual de Sobrevivência Para Pais)" é exibido na 13ª Festa do Cinema Italiano a 5 de novembro às 20h00 no Cinema UCI El Corte Inglés.