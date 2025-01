Os Jonas Brothers estão de volta à Disney.

Numa mensagem em vídeo esta terça-feira inspirada pelo clássico "O Amor Acontece", Kevin, Joe e Nick Jonas revelaram que vão ser os protagonistas de uma comédia natalícia que ainda vai chegar ao Disney+ durante a temporada festiva deste ano.

VEJA O VÍDEO DO ANÚNCIO.

Ainda com o título de trabalho “Jonas Brothers Christmas Movie”, os irmãos vão “enfrentar uma série de obstáculos em crescendo enquanto lutam para viajar de Londres para Nova Iorque a tempo de passar o Natal com as suas famílias”, de acordo com o resumo oficial.

O telefilme será realizado pela vencedora do Óscar Jessica Yu a partir de uma história de Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, um duo ligado às séries "Isto Somos Nós" e "Foi Assim Que Aconteceu... Com o Teu Pai", e mais conhecida no cinema por escrever "Com Amor, Simon" (2018), que a seguir adaptaram também para o pequeno ecrã.

Os Jonas Brothers também vão estar envolvidos como produtores e o nomeado aos Grammys Justin Tranter irá escrever canções originais para o projeto.

O telefilme confirma o popularidade dos irmãos, que sobreviveram a uma separação artística entre 2013 e 2019 para seguir carreiras a solo, e cuja história em conjunto está a ser mais longa do que talvez muitos imaginassem quando a sua música se tornou parte integrante do dia a dia de uma geração de adolescentes (e crianças) após a revelação no início do milénio, quando ainda eram menores de idade.

Atualmente com 37,35 e 32 anos, Kevin, Joe e Nick Jonas foram presenças frequentes no Disney Channel e consolidaram a popularidade com os telefilmes "Camp Rock" (2008 e 2010) e a série "Jonas" (2009-2010), altura dos últimos trabalhos como atores em ficção.

A relação com a Disney ainda é mais antiga, já que foi a sua editora Hollywood Records a lançar o segundo álbum, intitulado... "Jonas Brothers".