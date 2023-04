Nos anos 60, o intelectual italiano Aldo Braibanti é condenado por envolvimento sexual com um dos seus jovens alunos.

Itália, anos 60. Baseado em factos verídicos, Gianni Amelio traça o famigerado escândalo que implicou o intelectual Aldo Braibanti (1922-2014), poeta, dramaturgo, ensaísta e homossexual.

Após se ter envolvido com um jovem pupilo, Braibanti é acusado de plágio, ou seja, de ter submetido outra pessoa, física e psicologicamente, à sua própria vontade. Foi sentenciado a nove anos de prisão e a uma série de brutais tratamentos de eletrochoque.

Com Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, "Il signore delle formiche" será apresentado na 16ª Festa do Cinema Italiano esta terça-feira, 4 de abril, às 21h30, no Cinema S. Jorge.