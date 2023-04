Ícones de Hollywood, colaboradores e amigos de longa data juntam-se para falar sobre o incomparável legado de Sergio Leone.

Documentário que assinala o recente trigésimo aniversário da morte de Sergio Leone, no qual nomes como Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg ou Quentin Tarantino se juntam para prestar homenagem ao cineasta visionário mais conhecido como uma das figuras fundacionais do subgénero "speghetti western" e autor do esplendoroso "Aconteceu no Oeste".

Um filme engrandecido com preciosas imagens de arquivo da Cineteca di Bologna, testemunha o percurso de um homem que mudou a Sétima Arte para sempre.

Será apresentado na 16ª Festa do Cinema Italiano esta segunda-feira, 3 de abril, às 21h30, no Cinema S. Jorge.