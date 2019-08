Roger Ebert disse que “2001: Odisseia no Espaço” lhe provocou arrepios e que nenhum crítico de cinema deveria alguma vez proferir afirmação tão pirosa. A obra-prima de Stanley Kubrick prestou-se a inúmeras leituras e, ainda hoje, o seu significado é uma incógnita para os que não deixam de fazer perguntas. Entre as poucas certezas, uma resistiu a estes 51 anos: foi aqui que se fundou a era moderna da ficção científica no cinema. Foi aqui que o espectador passou a sonhar com o que está para lá do visível e com o que é possível nessa grande odisseia das viagens espaciais. Conseguir fazê-lo no ano de 1968 é mais do que suficiente para provocar arrepios.

Estranhamos os primeiros segundos do filme, em que o som começa a despontar baixinho, e achamos que o ecrã a preto é problema da projeção. Mas “Also sprach Zarathustra”, de Richard Strauss, começa a ganhar força no auditório e um eclipse lunar revela-se diante dos nossos olhos. Os créditos inscrevem no espaço o título “2001: Odisseia no Espaço”. E chegam os tais arrepios, com poucos minutos de filme a justificarem a escolha monumental de ver e escrever sobre uma das maiores obras do cinema e, ao mesmo tempo, uma das suas maiores incógnitas.

Vamos à história – e já que tudo é uma incógnita aqui, ponham-se de parte as teorias (inclusivamente as de conspiração), para uma leitura simples e mergulhada em espanto. Diz-se que o protagonista de “2001: Odisseia no Espaço” é o astronauta que sobrevive à expedição, Dr. David Bowman (Keir Dullea). Só que os astronautas – a raça humana – só nos aparecem passado um bom bocado de fita.

Primeiro, conhecemos os primórdios de nós mesmos, um deserto onde um grupo de macacos parece lidar com a finitude da sua existência, perante ausência de alimento, até que se depara com um objeto estranho. Um monólito geométrico de tom escuro perturba a rotina daquela tribo, com a sua presença e com a emissão ultrassónica de sinais de propósito indecifrável. A alteração a registar acontece quando os macacos descobrem que podem usar os ossos de presas mortas como arma, passando da hipótese à tese ao matar um membro da sua própria raça. Os animais, que se desfazem em gritos selvagens e movimentos bárbaros – são atores bastante credíveis que estão dentro daqueles fatos –, representam a conquista da racionalidade. A este primeiro ato, Kubrick chamou The Dawn of Man.

2001, o futuro e o presente

No seu site, a NASA explica como é que é que “Odisseia no Espaço” é um filme de ficção científica pioneiro: por muito estranho que nos possa soar hoje, foi aqui que se criou a imagem de uma estação espacial a orbitar em torno de um planeta. A realidade provou que a imagem era certeira.