Ainda assim, rimo-nos com a simplicidade de cenas como aquela em que Ray tenta dissuadir uma família de americanos a subirem à torre Belfry, já que os 366 degraus seriam um desafio dado o peso dos turistas. Não é com escárnio que o irlandês se dirige aos americanos, mas estes interpretam a sua preocupação inocente como uma ofensa. O chefe da família tenta então agredir Ray, acabando a correr atrás dele em câmara lenta. Mais à frente, o guião tratará de nos informar que a torre está fechada porque um americano teve um enfarte enquanto tentava subir.

Rimo-nos também com a fineza do momento em que a dona do hotel ordena que parem com as ameaças e pousem as armas, apenas para que Harry lhe diga que aquilo é um tiroteio. Estes momentos ligeiros de humor atenuam os temas pesados de que a história fala: abuso sexual de menores, violência racial e alguma xenofobia.

Ainda assim, o humor não impede que o filme nos choque. Não esperamos que o problema que conduz os dois homens ao breve exílio seja, afinal, um trabalho que correu mal, o primeiro de Ray. A missão era assassinar um padre. Ao fazê-lo, a personagem de Colin Farrell dispara inadvertidamente sobre um rapaz que espera a sua vez para a confissão. Nas mãos, a criança segura um papel com uma lista de pecados, tão inocentes quanto “ser mau em matemática” ou “estar triste”. A inocência daquelas palavras contrasta com o sangue vermelho-vivo que agora mancha o papel. E então vemos que a bala da arma de Ray se alojou na testa do rapaz. A imagem é chocante, inesperada e impressionante, apesar de passarem só poucos segundos até que o rapaz cai no chão, inanimado.

Colin Farrell e Brendan Gleeson são a mais-valia deste filme e também aí se vê o intuito da escolha do realizador. Os dois atores fazem as cenas. Não precisam de grandes cenários ou caracterização, nem efeitos especiais. Farrell socorre-se das suas sobrancelhas espessas para acrescentar emoções à sua prestação. Ora é um assassino ingénuo, ora é um homem mergulhado na culpa. Gleeson, que se aproxima mais do estereótipo irlandês, chega de forma mais repentina à redenção, ele que já leva vários anos daqueles trabalhos a soldo para Harry. Não é tão credível essa passagem para o arrependimento, mas acreditamos porque Ken é empático, astuto e tranquilo. Entrega-se à curiosidade pela história de Bruges e fica rendido pela espiritualidade que se atravessa no seu caminho.

Um caminho onde McDonagh coloca muitas pistas visuais. No Museu de Groeninge, Ray e Ken passam por algumas obras quinhentistas e detêm-se a observar o quadro “The Last Judgement”, de Hieronymus Bosch. É o juízo final que ali está diante daqueles homens temerosos, que vêm pequenas figuras a serem devoradas por outras maiores, pecadores e redentores a tomarem o seu caminho. Quem fica no limbo, no purgatório, deseja estar morto. É isso mesmo que Ray nos diz em jeito de despedida: depois de ter sido baleado por Harry, pensou que esperava mesmo ter morrido.

Claro que o pano cai antes de sabermos se o seu desejo se concretizou ou se a narração vem do além. Mas o que é certo é que Bruges é o purgatório de Ray. O homem tenta escapar: Ken trata da fuga e coloca-o num comboio sem saber para onde vai. Mas Ray é reconhecido por um casal de canadianos que tinha agredido e o polícia envia-o de volta a Bruges. Perante a ironia da situação, Farrell diz somente “brilhante”.

A fé católica que o filme tanto retrata chamaria a isto justiça divina. Fé ou filosofia, “Em Bruges” confronta as personagens com dilemas morais. E é a força das convicções que leva Harry a tirar a própria vida, quando, depois de ter atingido Ray, julga que uma das suas balas matou um rapaz ali perto. A cena mimetiza o ponto de partida do filme, mas a verdade é que a personagem de Ralph Fiennes (tão pouco convincente como suposto vilão) atingiu Jimmy, que estava vestido com um uniforme, e não uma criança. Harry precipita-se para o suicídio porque já antes nos tinha dito que nada mais havia a fazer numa tal situação como aquela em que Ray se encontrava. Não é tão habitual nos textos dramatúrgicos ocorrerem mortes como esta?

Veja mais no blog de Filipa Moreno