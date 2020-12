"Lixo" para uns, "pornografia dos ricos" para outros, e com uma petição online pelo meio a exigir a sua retirada, "365 Dias" foi mesmo o filme mais popular na Netflix em todo o mundo em 2020.

Os dados foram divulgados pelo What's on Netflix e baseiam-se em dados recolhidos pelo FlixPatrol, que monitoriza os top 10 diários de filmes e séries mais vistos na plataforma em vários países.

O filme erótico polaco foi o que esteve mais dias nessas listas, muito à frente do filme que ficou em segundo lugar, "Enola Holmes".

No sistema do FlixPatrol, um filme recebeu 10 pontos por cada dia em que esteve em primeiro lugar nos vários top 10, 9 pontos pelo segundo lugar e assim sucessivamente até 1 ponto pela décima posição.

"365 Dias" obteve 42.084 pontos, enquanto o filme sobre a irmã mais nova de Sherlock Holmes recebeu 16.432 pontos.

Nas posições seguintes surgem "The Christmas Chronicles Part 2 / Crónicas de Natal: Parte Dois" (15.416), "Holidate / Amor com Data Marcada" (14.724) e "The Old Guard / A Velha Guarda" (13.583).

Isto não significa que "365 Dias" tenha sido o mais visto na Netflix em 2020 pois a audiência do top 10 varia naturalmente de país para país: por exemplo, o filme nunca esteve em primeiro lugar nos EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália, onde domina o inglês.

Também "A Velha Guarda" (5º lugar global) resistiu mais dias no top 10 do que "Extraction / Tyler Rake: Operação de Resgate" (10º), que a Netflix anunciou ter tido a melhor estreia de sempre de um filme original: uma audiência de 99 milhões de lares nos primeiros 28 dias após ficar disponível a 24 de abril.

Inevitavelmente, a lista global dos 20 filmes que estiveram mais tempo nos top 10 é dominada por originais da Netflix porque são os que ficam disponíveis a mais subscritores em todo o mundo.

Do sexto ao 20º lugar, mas sem a divulgação dos pontos, ficaram "The Social Dilemma", "Project Power: Descobre o Poder", "A Banca dos Beijos 2", "SpongeBob: Esponja em Missão", "Tyler Rake", "Hubie Halloween", "Para Além da Lua", "Sempre o Diabo", "Work It", "A California Christmas", "Love, Guaranteed", "American Murder: The Family Next Door", "Feel The Beat", "A Princesa Volta a Ser Plebeia" e "Crónicas de Natal".