Tardou, mas chegou: foi divulgado esta quinta-feira durante a Comic Con Brasil o primeiro trailer do muito aguardado quinto "Indiana Jones", que chegará aos cinemas a 30 de junho de 2023. E além do famoso arqueólogo, regressam os vilões preferidos da saga: os nazis.

Com o trailer chegou ainda o título oficial: "Indiana Jones and the Dial of Destiny" ["Indiana Jones e o Chamado do Destino", o título no Brasil, mas ainda não confirmado em Portugal).

Embora os detalhes continuem a não ser formalmente divulgados pelo estúdio, sabe-se que a história tem um prólogo em 1944 (com Harrison Ford rejuvenescido graças à tecnologia) antes de avançar para 1969, com a corrida espacial em pano de fundo, quando Indiana Jones começa a ficar desconfiado ao descobrir que o governo dos EUA, no seu desespero para derrotar a União Soviética na competição para chegar à Lua, recrutou os seus inimigos da Segunda Guerra Mundial .

Phoebe Waller-Bridge (da série "Fleabag") é a afilhada que o acompanha na nova aventura, enquanto Mads Mikkelsen é Voller, que pertence à NASA e é um ex-nazi que quer tornar o mundo um lugar melhor... de acordo com as suas convicções.

HARRISON FORD REJUVENESCIDO NO INÍCIO DO FILME

O quinto "Indiana Jones" é provavelmente o filme mais aguardado para os cinemas em 2023: anunciado oficialmente pela primeira vez em 2016 e sucessivamente adiado, chegará aos cinemas duas semanas antes de Ford festejar 81 anos.

Esta será a sua despedida oficial da personagem que se estreou em 1981 com "Os Salteadores da Arca Perdida" e continuou com as sequelas "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), "Indiana Jones e a Grande Cruzada" (1989) e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008).

“Não vou voltar a andar aos trambolhões por vossa causa. Mas muito obrigada por isto”, gracejou Ford durante uma apresentação em setembro no D23 Expo, o evento anual para os fãs da Disney.

"É cheio de aventura, cheio de humor, cheio de emoção real. E é complexo e sorrateiro. A rodagem foi difícil, longa e árdua. Mas estou muito feliz com o filme que temos", revelou mais recentemente à revista britânica Empire.

MADS MIKKELSEN COMO VOLLER, UM EX-NAZI... OU TALVEZ NÃO

Ao seu lado estão ainda Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies (o Sallah do primeiro e terceiro filmes).

Steven Spielberg passou a cadeira de realizador a James Mangold ("Walk the Line", "Logan", "Le Mans '66: O Duelo"), mas regressou para compor a banda sonora o multi-oscarizado John Williams, responsável pelos temas épicos da saga: aos 90 anos, confirmou que será o seu adeus ao cinema.