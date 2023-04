"Astérix e Obélix: O Império do Meio" narra a viagem de Astérix, Obélix e de Ideafix até à China com o intuito de resgatar a Grande Imperatriz.

"A dupla gaulesa, conhecida pela sua força sobre-humana proveniente de poções mágicas, embarca na maior aventura das suas vidas, mas não são os únicos. Na tentativa de salvar o seu casamento com Cleópatra, o Imperador romano Júlio César tenciona conquistar terras no Oriente e parte com o seu exército para o Império do Meio", pode ler-se na sinopse.

Protagonizado por Guillaume Canet (Astérix), também assume a realização, o filme é baseado na história original de Philippe Mechelen e Julien Hervé.