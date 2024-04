O Canal+ vai produzir um filme em imagem real baseado em Astérix para “inaugurar em beleza” uma nova marca dedicada a adaptações de obras literárias, anunciaram segunda-feira o grupo audiovisual e a editora.

A data de estreia não é conhecida.

“Em 2023, quase metade dos maiores sucessos de bilheteira do cinema americano e francês foram adaptações literárias”, explicou o presidente do Canal+, Maxime Saada, aos acionistas da Vivendi (proprietária do Canal+), reunidos em assembleia geral.

“É por isso que, inspirados na fusão da Vivendi e do grupo Lagardère”, que inclui a Hachette Livre, a principal editora francesa e terceira mundial, “decidimos criar uma nova marca no StudioCanal, StudioCanal Stories”, continuou Saada.

Este anúncio surge na sequência da criação, em 2022, de um departamento dedicado às adaptações de obras literárias para filmes e séries, uma “inovação” para um estúdio cinematográfico, segundo o gestor.

“O nosso primeiro projeto, para inaugurar em beleza esta nova marca, será a próxima adaptação da saga mais poderosa da Hachette, na banda desenhada e no cinema, o número um absoluto em todas as categorias, a personagem francesa mais popular em todo o mundo, Astérix, que o StudioCanal desenvolverá em imagem real”, acrescentou.

“O Studiocanal conseguiu convencer-nos da sua ambição, do seu 'know-how' internacional, da qualidade das suas equipas e do seu profissionalismo”, elogiou Isabelle Magnac, presidente da Editions Albert René, editora de Astérix desde 1980, num comunicado de imprensa conjunto com o estúdio.

“Será juntos e em proximidade que desenvolveremos este novo capítulo à volta da lendária obra criada por René Goscinny e Albert Uderzo”, acrescentou.

Em 2023, “Astérix & Obélix: O Império do Meio” foi o quinto filme em imagem real baseado nas aventuras dos obstinados gauleses. Coproduzido pela Pathé e dirigido por Guillaume Canet, atraiu 4,6 milhões de espectadores aos cinemas franceses, o maior sucesso do cinema francês desse ano.

Independentemente do projeto do Canal+, uma série de animação adaptada do álbum “O Combate dos Chefes”, dirigido por Alain Chabat, também está prevista para a Netflix em 2025, enquanto um filme de animação produzido pela M6 deverá ser lançado em 2026.

Com 400 milhões de álbuns vendidos em 130 línguas e dialetos, as aventuras de Astérix, que este ano comemora 65 anos, representando “de longe o maior sucesso da banda desenhada no mundo”, segundo a Éditions Albert René.