Amazon MGM Studios’ Red One will be streaming on Prime Video worldwide on Thursday, Dec. 12, 2024. The movie will continue to be booked in theaters.

Maintaining a 28-day theatrical window, the $200M+ Dwayne Johnson and Chris Evans starring, Jake Kasdan directed, Seven Bucks production grossed $85.7M domestic, $164M worldwide through Sunday. The movie was playing at 3,150 theaters stateside this past weekend, and 4,000 screens abroad. The movie was originally greenlit for the service, and flipped to theatrical.

The theatrical window for Red One is on par w that of previous big Amazon MGM Studios movies, i.e. Air and Saltburn.

"Red One: Missão Secreta" chega esta quinta-feira, 12 de dezembro, ao serviço da Amazon Prime Video, anunciou o serviço.

Sem custos adicionais para os subscritores, a super produção realizada por Jake Kasdan com Dwayne Johnson e Chris Evans fica disponível em casa 28 dias após a estreia nos cinemas da América do Norte.

O comunicado oficial a destacar que continuará no grande ecrã: já foi visto por mais de 84 mil espectadores em Portugal.

Aprovado inicialmente para ser lançado apenas em streaming, a mudança estratégica ajudou a dar mais visibilidade mediática ao filme de ação.

Em contraste com a má reação dos críticos, o grande público elevou as receitas de bilheteira globais já aos 165 milhões de dólares, valor suficiente para um segundo lugar no 'box-office' dos filmes originais dos estúdios de streaming (um top liderado pelos 221,4 milhões de "Napoleão", de Ridley Scott), ainda que ensombrado pelo orçamento elevado de 250 milhões.

"Pela primeira vez na história, o impensável aconteceu: a lendária base do Pai Natal (J.K. Simmons) no Polo Norte foi invadida e ele foi raptado. Callum Drift (Johnson), comandante da E.L.F. e chefe de segurança do Red One (nome de código do Pai Natal), junta-se a Jack O'Malley (Evans), o mais prestigiado caçador de recompensas e a pessoa que acidentalmente revelou a localização secreta do Pai Natal. Enquanto a improvável dupla viaja pelo mundo para assegurar que o Pai Natal regresse a casa a tempo da sua lendária entrega de presentes, os dois vão enfrentar os perigos mais traiçoeiros do Natal, desde os vilões Krampus (Kristofer Hivju) e Grýla (Kiernan Shipka) a um trio de sinistros bonecos de neve.", resume a sinopse oficial.