Após os sucessos esmagadores das novas versões de "A Bela e o Monstro", "Aladdin e "O Rei Leão", a Disney continua a apostar em recriar em imagem real e animação fotorealista os seus clássicos de desenho animado. O primeiro a chegar ao público será a nova versão de "A Dama e o Vagabundo", em exclusivo na plataforma Disney+, que arranca a 12 de novembro nos EUA e deverá chegar à Europa nos primeiros meses de 2020.

O primeiro trailer acaba de ser divulgado na convenção D23, dedicada ao universo Disney e que decorreu entre 23 e 25 de agosto na California.

O novo filme é realizado por Charlie Bean ("Lego Ninjago: O Filme") e conta com Tessa Thompson e Justin Theroux como as vozes dos protagonistas, a cocker spaniel Lady e o rafeiro Tramp. O filme foi rodado em imagem real e conta com animais reais a interpretar os protagonistas caninos, com a performance devidamente ampliada por efeitos digitais. A história é a mesma do clássico de animação de 1955, sobre a história de amor improvável entre uma cadelinha de boas famílias e um viralata que gosta da vida em liberdade.

O elenco vocal integra ainda Sam Elliott como Trusty, Ashley Jansen como Jock (um scottish terrier que na versão original era um cão e aqui passa a ser uma cadela) e Janelle Monáe, que vai interpretar a cadela Peg, que canta numa canil uma das músicas mais célebres do filme (na versão original cantada por Peggy Lee e que, além de interpretar duas canções novas no filme, reinventará a célebre "Siamese Cat Song", no original cantada por dois gatos siameses e que continha uma paródia à cultura asiática muito criticada ao olhar de hoje.

Thomas Mann e Kiersey Clemons interpretam os donos de Lady, recriada por uma cadela chamada Rose. O intérprete canino de Tramp chama-se Monty e é um cão vadio que foi adoptado de um canil por uma família da California.

Veja o trailer: