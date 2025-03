“A Grande Ambição”, de Andrea Segre, é o filme da abertura da Festa do Cinema Italiano, a 9 de abril, no Cinema São Jorge em Lisboa, cuja programação foi detalhada na semana passada.

A festejar a 18.ª edição e como os 18 anos "marcam também a chegada da exploração livre da própria sexualidade", como destaca a organização, o filme de encerramento a 17 de abril será "Diva Futura - Cicciolina e a Revolução do Desejo", de Giulia Steigerwalt.

Em Lisboa, a Festa do Cinema Italiano decorrerá ainda nas salas do El Corte Inglès, Cine-Teatro Turim, Cinema Fernando Lopes e na Cinemateca Portuguesa, estendendo-se ainda a um número recorde de mais de 20 cidades do país, podendo juntar-se outras nos próximos meses: Setúbal, Cascais, Alverca, Beja, Aveiro, Funchal, Figueira da Foz, Sintra, Almada, Coimbra, Porto, Vila Franca de Xira, Lagos, Moita, Loulé, Leiria, Abrantes/Sardoal, Barreiro, Braga, Évora, e Odemira.

"A Grande Ambição"

O filme de abertura, “A Grande Ambição”, narra a vida do histórico líder do Partido Comunista Italiano (PCI) e uma das figuras mais marcantes do século XX italiano, contando com Elio Germano, vencedor do prémio de melhor ator no Festival de Roma, no papel principal. Chega a Portugal pela Risi Film e será brevemente exibido em salas nacionais.

Já "Diva Futura - Cicciolina e a Revolução do Desejo", apresenta Cicciolina, Moana e todas as estrelas porno da agência de espetáculos de Gianni Schicchi que, a partir dos anos 1980, revolucionaram a forma como o sexo era visto e considerado em Itália.

Entras antestreias anunciadas estão ainda dois grandes sucessos de bilheteira: o melodrama feminino "Diamantes" ("Diamanti"), de Ferzan Ozpetek, e "LoucaMente" ("Follemente"), de Paolo Genovese, este o aclamado autor de "Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte".

O cinema de autor destaca-se com "O Último Padrinho" ("Iddu"), sobre Matteo Messina Denaro, o último chefe da Máfia capturado em 2023 após quase 30 anos em fuga, que tem como protagonistas dois dos maiores atores italianos da atualidade, Elio Germano e Toni Servillo. Os dois realizadores, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, estão entre os convidados do festival.

"O Último Padrinho"

"Marcello Mio", de Christophe Honoré, "O Regresso de Ulisses" ("Itaca - Il Ritorno"), de Uberto Pasolini e com Ralph Fiennes e Juliette Binoche, e "Jorge: Vermiglio", de Maura Delpero, vencedor do Leão de Prata no Festival de Cinema de Veneza e candidato italiano ao Óscar, são outros títulos anunciados.

Haverá ainda uma sessão especial do controverso e inesperado sucesso de bilheteira "Food For Profit - o negócio da comida", de Giulia Innocenzi, um documentário sobre as dinâmicas de poder que controlam a indústria da pecuária intensiva na Europa que trará a Lisboa e Cascais a realizadora Giulia Innocenzi.

O programa da secção Competitiva junta cinco primeiras e segundas obras: "O Lugar do Trabalho", a poderosa estreia na realização do ator Michele Riondino, vencedora de 5 Nastri d'Argento e 3 David di Donatello; "Diciannove", de Giovanni Tortorici, produzido por Luca Guadagnino, "Familia", de Francesco Costabile que se destacou pelo desempenho arrebatador de Francesco Gheghi, vencedor do Prémio de Melhor Ator no Festival de Veneza; "Anywhere Anytime", de Milad Tangshir; e "Paternal Leave", de Alissa Jung.

Em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, apresenta-se o ciclo “Antonio Pietrangeli, esse desconhecido", uma retrospetiva integral deste cineasta “brilhante”, que permanece ainda hoje “bastante marginal e secreto no panorama do cinema italiano”.

A obra de Antonio Pietrangeli (1919-1968) pontua a transição entre o neorrealismo e a ‘commedia all’italiana’, e destaca-se pelo seu olhar sobre a condição humana, em particular a das mulheres, retratadas com uma combinação de realismo e poesia.

Ainda e durante o festival decorrem outros eventos paralelos, como o concerto dos C’mon Tigre!, uma das descobertas mais interessantes da música independente italiana, no Musicbox a 11 de abril, e um espetáculo do humorista e ilustrador Hugo van der Ding a 13 de abril sobre o cinema italiano feito através de palavras, desenhos e o acompanhamento musical do Duo Contrasti.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso, em colaboração com várias instituições públicas e com o apoio de parceiros privados.

Este ano, conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa, da Embaixada de Itália, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do Instituto do Cinema e do Audiovisual - ICA e da Cinecittà, tendo pela primeira vez o BNP Paribas como patrocinador principal.