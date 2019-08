Crudo supervisiona 30 jovens do programa de estágio de verão "Academy Gold", criado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas numa tentativa de promover a diversidade após a campanha #OscarsSoWhite [#ÓscaresTãoBrancos].

O programa dirige-se aos pouco representados na indústria do cinema: mulheres, minorias étnicas e pessoas com alguma deficiência.

Aspirantes a cineastas participam em painéis e "workshops" em Los Angeles, em colaboração com grandes estúdios como Disney, Sony e Paramount, e depois começam a trabalhar com um mentor.

O diretor de fotografia Richard Crudo com estagiários durante a preparação de uma cena

Crudo - membro da Academia - diz que Hollywood deu este passo depois de, finalmente, perceber que o seu universo centrado em homens brancos era "insustentável".

"É difícil para qualquer um entrar, mas especialmente duro para as minorias e aqueles subrepresentados na indústria durante muitos anos", afirma.

"Já era altura", completa.

No dia da visita da agência AFP, os estagiários estão divididos em cinco grupos, cada um com a tarefa de transformar o mesmo argumento, deliberadamente opaco, numa cena de filme que mostre um género à sua escolha.

Uma equipa escolheu "alternativo" e procura uma estética surreal, algo com o estilo David Lynch: um manequim sorridente com um chapéu de cowboy, olhares intensos e o já citado cogumelo.

O otimismo sobre o caminho da indústria entre os jovens - alguns deles começaram a trabalhar em filmes após os movimentos #OscarsSoWhite, #MeToo e #Time´sUp - é palpável.

"Está a acontecer algo muito bom. Acho que está ao meu ritmo? Não. Deveríamos ser metade [mulheres] nesta equipa", afirma Alyssah Powell, de 22 anos e diretora de fotografia naquele dia.

"No dia em que eu puder ir aos Óscares e houver tantas nomeadas quanto homens nomeados, então ficarei satisfeita. Mas estamos a chegar lá", completa.

Muitos dos mais de 120 participantes do programa da Academia já conseguiram estágios ou trabalho em grandes estúdios.

Powell, que começou na indústria aos 19 anos e tem créditos menores em "Kong: Ilha da Caveira" e "Batalha do Pacífico: A Revolta", sente que tem sorte por ter recebido apoio tão cedo, mas também atribui o sucesso à sua própria perseverança.

"Sempre cheguei a uma entrevista ou 'set' a dizer 'sim, sou mulher'. Não estou apenas a pensar, estou a projetar nos restantes", afirma.

Também há consciência de que a mudança leva tempo, de que mais é necessário e que oportunidades como este programa não estão disponíveis para todos.

O "Relatório de Diversidade de Hollywood" deste ano mostra que as mulheres e minorias conseguiram avanços modestos, mas continuam subrepresentadas na indústria em comparação com a sua percentagem entre a população americana.

As mulheres tiveram 32,9% dos papéis em filmes, quase dois pontos a mais que em 2016, mas ainda muito longe da participação de 50% entre a população geral.

"Os avanços para as pessoas de cor e as mulheres são bastante modestos, se não teimosamente estáticos", escreveram os autores do estudo da Universidade da Califórnia em Los Angeles.

Os estagiários que falaram com a AFP disseram que não sofreram pessoalmente discriminação na indústria devido à sua raça, género ou origem, mas conhecem muitos que sim.

"Quando os realizadores e os chefes das produtoras não se parecem connosco, pode ser difícil", afirma Terion Ford, um afro-americano de 26 anos de Dallas.

Ford acredita que a mudança está a acontecer porque os executivos de Hollywood finalmente perceberam que os espectadores querem ver histórias contadas a partir da perspetiva de quem as vive.

"Nem todos estão a bordo, nem todos querem a mudança", reconhece.

"Mas vai chegar a altura em que terão que pensar: 'Bem, não podemos vencê-los, temos que nos unir a eles'", conclui.