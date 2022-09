"A Pequena Sereia" é o clássico de animação da Disney que se segue com direito a uma versão em imagem real.

O primeiro trailer foi divulgado durante o D23 Expo, o evento anual da Disney que apresenta aos fãs diversos painéis e novidades do estúdio.

A jovem Halle Bailey surgirá no papel de Ariel, a sereia que vive num paraíso subaquático com o seu pai, o Rei Tritão, mas está encantada com a vida à superfície, principalmente quando salva o atraente príncipe Eric de se afogar, papel de ator britânico Jonah Hauer-King. A rodear os jovens atores estão estrelas como Melissa McCarthy no papel de Ursula e Javier Bardem como o Rei Tritão.

"A Pequena Sereia", de 1989, é um título incontornável pois marcou o renascimento da animação Disney após muitos anos de crise: naquela época, tornou-se a longa-metragem do género de maior sucesso de sempre, relançando uma nova idade do ouro artística e comercial do estúdio que se consolidaria com "A Bela e o Monstro" (1991), a primeira animação também nomeada para o Óscar de Melhor Filme, "Aladdin" (1992) e "O Rei Leão" (1994) e se prolonga até aos nossos dias.

Além de relançar a obsessão pelas princesas como não se via desde "A Bela Adormecida" (1959), recuperou a importância da música nas animações: ganhou os Óscares para Melhor Canção (a inesquecível «Under the Sea») e Banda Sonora.

A nova versão do realizador Rob Marshall, que assinou filmes como o vencedor dos Óscares “Chicago” e “O Regresso de Mary Poppins”, vai manter canções do clássico de animação e lançar originais do mesmo compositor, Alan Menken, com letra de Lin-Manuel Miranda.

A estreia nos cinemas de "A Pequena Sereia" está marcada para 26 de maio de 2023.

TRAILER ORIGINAL.