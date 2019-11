A história de "A Pequena Sereia" anda à volta de Ariel, uma sereia que vive num paraíso subaquático com o seu pai, o Rei Tritão, mas está encantada com a vida à superfície, principalmente quando salva o atraente príncipe Eric de se afogar. Ariel chega a um acordo com a bruxa do mar Ursula: em troca da sua bonita voz, Ariel fará parte do mundo dos humanos.

Ariel será interpretada por Halle Bailey, uma cantora de 19 anos que participou num videoclip de Beyoncé e abriu os seus concertos que é também é "metade" do grupo R&B Chloe x Halle com a irmã Chloe Bailey, nomeado para o Grammy de artista revelação do ano passado.

No elenco estarão ainda Jacob Tremblay, Awkwafina, Melissa McCarthy (como Ursula) e Javier Bardem (Tritão).

Na realização está Rob Marshall, cineasta de "Chicago" e "O Regresso de Mary Poppins".

Ainda sem data de estreia, a versão em imagem real começa a ser rodada no início de 2020 e irá manter algumas canções da animação e terá novas do mesmo compositor, Alan Menken, com Lin-Manuel Miranda.