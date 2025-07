Os concertos de Slow J, Julinho KSD, Mizzi Miles e Danni Gato são os destaques do Festival das Cores que decorre, entre sexta-feira e domingo, em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.

A 11.ª edição do Festival das Cores, organizada pela associação ArteCorGeração, em conjunto com a Câmara de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, vai decorrer no Parque Central, em Vila Nova de Santo André, com entrada livre.

De acordo com os promotores do festival, durante os três dias “está garantida muita cor, animação, ritmo e música”, desde “o 'reggae' ao 'hip-hop' e rock”.

“Vamos apostar muito em mostras de artes, nas 'jam grafittis', na mostra de artesanato, que este ano vai estar maior, no lançamento de pigmentos, que já é uma tradição entre os mais pequenos, nos escorregas de água e nos espaços de informação social”, disse hoje Patrícia Pires, da associação promotora, em declarações à agência Lusa.

O programa musical do evento, que celebra “a criatividade e a diversidade com espetáculos, 'workshops', performances e muita explosão de cor” arranca, na sexta-feira, com os concertos de Mizzi Miles, às 23h15, e de Danni Gato (00h45).

Prossegue no sábado, com o espetáculo de Julinho KSD (23:15) no palco principal do festival, que se despede do público, no domingo, com o concerto de Slow J, às 22h00.

O cartaz musical inclui ainda atuações de Naiomi Falcon & TheBud Colletive, Trotil e Kumpania Algazarra, assim como dos dj’s MR VR, Epidemia, Enigma e Makesense.

No segundo palco do festival, “serão apresentadas as bandas mais pequenas”, nomeadamente o grupo Banda Leve, que atua na sexta-feira, às 18h00, e os Aljeroots, no sábado, também às 18h00.

Além do habitual lançamento de pigmento, ao longo dos três dias, o público que visitar o recinto do festival poderá encontrar uma mostra de artes, com trabalhos ao vivo e 'workshops' para ensinar a ‘grafitar’, e o Espaço Criança “pensado para as famílias”, explicou a organização.

“Esperemos que todos possam vir até ao recinto do festival que está direcionado aos jovens, mas também a todas as famílias”, acrescentou a responsável.

O programa, que conta também com o apoio da Junta de Freguesia de Santo André, inclui ainda diversas iniciativas como a festa da espuma, 'workshops', corrida das cores, tatuagens e atividades desportivas.

O certame contará ainda com a presença de artesãos locais no recinto e um espaço de refeição com diferentes propostas e sabores do mundo.