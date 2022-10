"A Rapariga Mais Sortuda do Mundo" estreou-se na passada sexta-feira, dia 7 de outubro, na Netflix e tem dado que falar. No primeiro fim de semana de exibição, a produção conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming em vários países, como Portugal.

Descrito como um filme "negro", "A Rapariga Mais Sortuda do Mundo" é baseado no best-seller de 2015 de Jessica Knoll e centra-se em TifAni FaNelli (Ani). Mila Kunis é a protagonista e veste a pele de "uma nova-iorquina de língua afiada que parece ter tudo o que se pode desejar: um cargo cobiçado numa revista, um guarda-roupa de meter inveja e um casamento de sonho em Nantucket no horizonte". "Mas, quando o realizador de um documentário a convida a contar a sua versão de um crime chocante que ocorreu quando ela era adolescente no prestigioso Liceu Brentley, Ani é forçada a confrontar uma verdade sombria que ameaça destruir a sua vida meticulosamente construída", resume a Netflix. Nas redes sociais, os espectadores confessam que ficaram chocados com o filme, especialmente devido às cenas de violência física e abuso sexual. No arranque da produção, a Netflix exibe o alerta de "violência sexual", mas os subscritores alegam que o aviso deveria estar mais visível.