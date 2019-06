"Toy Story 4" teve a melhor estreia de sempre nas salas de cinema dos EUA e de outros mercados, mas foi categoricamente batido nas salas de cinema chinesas por "A Viagem de Chihiro".

Sim, o popular clássico da animação com quase 20 anos de Hayao Miyazaki vencedor de um Óscar que só agora chegou aos grandes ecrãs na China.

Segundo a Variety, a estreia do filme da Pixar arrecadou o equivalente a 13,2 milhões de dólares, mas o primeiro lugar foi para o clássico dos estúdios Ghibli, com 28 milhões.

As receitas de bilheteira na China dependem bastante das escolhas dos proprietários locais das salas: "A Viagem de Chihiro" representou cerca de 30% das sessões durante o fim de semana, enquanto as de "Toy Story 4" ficaram pelos 18%.

O aumento da tensão comercial entre os EUA e a China está a ser apontado como um factor para esta "desvalorização".

Em abril, "Vingadores: Endgame" conseguiu 614 milhões porque os cinemas chineses praticamente não exibiram mais nenhum filme: no auge do fenómeno, 99% das sessões eram do filme da Marvel.

"A Viagem de Chihiro" é a segunda "estreia" chinesa recente das animações da Ghibli: uma versão restaurada de "O Meu Vizinho Totoro", de 1988, também de Miyazaki, conseguiu 25 milhões em dezembro.