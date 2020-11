Não vai ser apenas em festivais que será possível assistir à curta-metragem "A Voz Humana", o primeiro trabalho em inglês do realizador espanhol Pedro Almodóvar.

A distribuidora Pris Audiovisuais anunciou que a curta que tem Tilda Swinton como protagonista vai estrear nos cinemas portugueses a 3 de dezembro.

O SAPO Mag confirmou que "A Voz Humana" não está agregado a mais nenhum filme: a sessão será composta pelos 30 minutos da curta e mais 36 de bónus de entrevistas a realizador e à sua protagonista, via Zoom.

Uma mulher sozinha e abandonada

Filmada em inglês logo após o confinamento em julho, a curta inspira-se na peça homónima do francês Jean Cocteau (1889-1963) e teve antestreia mundial no festival de Veneza no último mês de setembro, onde foi aclamada como um exemplo perfeito da arte de Almodóvar.

O autor de "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos", agora com 70 anos, volta a abordar um dos seus temas favoritos com o seu habitual estilo corrosivo e teatral, o de uma mulher abandonada pelo seu amor, com um cão e algumas malas.

"A situação daquela mulher abandonada, sozinha e à beira da loucura, ao pé de um cão com quem ela sofre e muitas malas feitas, é uma situação dramática que sempre me estimulou", explicou em Veneza.

"Também vivi essa situação. Também esperei em vão", confessou então o realizador à imprensa.

Com uma estética surpreendente, a curta é antes de tudo uma peça teatral, mas que deve ser vista nos grandes ecrãs.

Para contar o fim de um amor, a sua dor, a raiva e a loucura que produz, Almodóvar usa um auricular sem fio para o monólogo e situa a mulher no século XXI.

"No [texto] original há muita submissão. Queria transformar num ato de vingança”, confessou.