A cantora e atriz Halle Bailey, de 19 anos, será Ariel, a sereia princesa (filha de Tritão) que sonha ser humana, enquanto Melissa McCarthy vai ser a sua tia feiticeira Ursula. Jacob Tremblay e Awkwafina também já foram confirmados no elenco.

Na realização está Rob Marshall, cineasta de "Chicago" e "O Regresso de Mary Poppins".

A animação «A Pequena Sereia» estreou a 17 de novembro de 1989 e marcou o renascimento da animação Disney.

Após muitos anos de crise, marcou um regresso aos tempos de animação desenvolvida por Walt Disney, relançando a obsessão pelas princesas como não se via desde «A Bela Adormecida» (1959) - e se prolongou até à atualidade, com «Frozen - O Reino Gelado (2013) - e recuperando a importância da música nas animações: ganhou os Óscares para Melhor Canção (a inesquecível «Under the Sea») e Banda Sonora.

Na época, tornou-se a longa-metragem de animação de maior sucesso de sempre, relançando uma nova idade do ouro artística e comercial que se consolidaria com «A Bela e o Monstro» (1991), a primeira animação também nomeada para o Óscar de Melhor Filme, «Aladdin» (1992) e «O Rei Leão» (1994) e se prolonga até aos nossos dias.

Ainda sem data de estreia, a versão em imagem real que começa a ser rodada no ano que vem irá manter algumas canções e terá novas do mesmo compositor, Alan Menken, com Lin-Manuel Miranda.