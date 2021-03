Armie Hammer perdeu outro filme por causa do escândalo sexual em que está envolvido desde o início do ano.

O ator de 34 anos já não está envolvido no thriller "Billion Dollar Spy", onde iria trabalhar com o ator dinamarquês Mads Mikkelsen e a realizadora Amma Asante, confirmou a Variety.

Segundo a publicação especializada, era o último filme que estava em agenda, o que significa que todos os estúdios em Hollywood envolvidos com Hammer cortaram os laços.

Anteriormente, já tinha saído de uma comédia romântica protagonizada por Jennifer Lopez chamada "Shotgun Wedding" e de The Offer" [A Oferta ou A Proposta, em tradução literal], uma minissérie de 10 episódios sobre os bastidores da rodagem de "O Padrinho" (1972).

A agência de talentos que o representava cortou relações com ele no mês passado.

A 18 de março, a polícia de Los Angeles informou que abriu uma investigação a 3 de fevereiro relacionada com as acusações de violação feitas por uma ex-namorada que apresentou queixa.

A alegada vítima diz que Hammer - que foi nomeado para os Globos de Ouro pelo filme "Chama-me Pelo teu Nome" (2017) - a "violou violentamente" durante "mais de quatro horas" em 2017.

Acrescentou que o ator de 34 anos, que conheceu no Facebook no ano anterior, também "bateu repetidamente" a sua cabeça contra a parede e golpeou os seus pés com um chicote a tal ponto que ficou incapaz de andar.

A mulher relatou a maneira como ela afirma ter sido "mentalmente, emocionalmente e sexualmente" abusada por Hammer ao longo do seu relacionamento de quatro anos com o ator.

A polícia de Los Angeles não especificou se a investigação estava a examinar as acusações desta nova alegada vítima ou alegações feitas por outra pessoa.

Assim que as conclusões da investigação forem colocadas à disposição da equipa do Procurador de Los Angeles, estes terão que avaliar o material e as recomendações da polícia para decidir se têm o suficiente para prosseguir com acusações criminais que poderiam colocar Hammer na prisão até oito anos se for considerado culpado.

Hammer rejeitou todas as acusações através do seu advogado, Andrew Brettler, que disse no mês passado que o seu cliente só teve relações sexuais "completamente consensuais".

Num comunicado, Brettler disse que a alegada vítima de 24 anos enviou ao ator uma mensagem de texto em julho de 2020 contendo pedidos sexuais explícitos que colocam em dúvida as suas acusações.

O advogado já negou as acusações de outras mulheres de atos sexuais violentos e sádicos cometidos por Hammer, num escândalo que começou em janeiro com a divulgação numa conta anónima nas redes sociais de mensagens privadas alegadamente da sua autoria com detalhes gráficos sobre fantasias sexuais.

Separado desde julho do ano passado após dez anos de casamento, Armie Hammer só reagiu quando abandonou "Shotgun Wedding".

"Não vou reagir a essas alegações de treta, mas à luz dos ataques online perversos e espúrios [falsos] contra mim, não posso, em boa consciência, deixar os meus filhos durante quatro meses para fazer um filme na República Dominicana. A Lionsgate está a apoiar-me nisto e estou grato a eles por isso.", disse em comunicado.

Sem novos projetos, o ator tem três filmes à espera de melhor dias nos cinemas para estrear, incluindo o muito aguardado "Morte no Nilo" (2021), onde contracena com Gal Gadot, que a Disney adiou para fevereiro de 2022. A Variety diz que é provável que seja removido pelo menos dos materiais de marketing.